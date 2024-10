Betrunkener bedrohte Autofahrer in Wien mit Beil

Waffe wurde in Badezimmerschrank versteckt

Obwohl der Rumäne rasch wieder in seine Wohnung in der Berzeliusgasse flüchtete, konnte er in dem Mehrparteienhaus rasch ausfindig gemacht werden. Die Waffe wurde im Badezimmerschrank entdeckt. Der 62-Jährige dürfte sie dort versteckt haben. Die Polizei brachte den Mann in einen Arrestbereich. Er erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung.