Kommt zu Allerheiligen massiver Wetterumschwung?

Temperaturen bis zu 20 Grad!

Auch am Montag halten sich in den typischen Nebelregionen des Ostens und Südostens zähe Nebel- und Hochnebelfelder über den Tag hinweg. Hier scheint nur selten die Sonne. In südlichen Beckenlagen halten sich Nebelfelder ebenfalls teils hartnäckig. In den anderen Regionen verläuft der Tag von Beginn an meist sonnig, nur vereinzelt aufziehende Schleierwolken dämpfen zeitweise den Sonnenschein. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 13 bis 20 Grad.