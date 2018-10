Guardiola: „Real kann Ronaldo nicht ersetzen“

Lopetegui schon weg

Unter Mega-Druck vor dem 272. Clasico steht Real-Trainer Julen Lopetegui. Der Job des 52-Jährigen „hängt am seidenen Faden“, schrieb am Freitag die Madrider Sportzeitung „AS“. Nach fünf sieglosen Pflichtspielen en suite kamen die „Königlichen“ zwar am Dienstag in der Champions League zu einem 2:1-Heimerfolg gegen Viktoria Pilsen, hinterließen aber erneut einen schwachen Eindruck. Die Fans im Bernabeu-Stadion verabschiedeten ihr Team mit einem gellenden Pfeifkonzert.