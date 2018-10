65-Jährige starb bei Traktorunfall

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 65-Jährige mit einem Traktor in einem Waldstück auf einem Forstweg und geriet dabei auf eine Böschung. In weiterer Folge stürzte der Traktor rund 50 Meter über steiles Gelände ab, überschlug sich mehrmals und kam am Ufer eines Baches zum Stillstand. Dabei wurde die 65-Jährige aus dem Führerhaus geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.