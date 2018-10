Legende Girardelli: „Österreicher machten Fehler“

„Die Österreicher haben aus ihren Fehlern gelernt“, sagt Ski-Legende Marc Girardelli vor dem Saisonstart in Sölden zur „Krone“. „Alle außer Marcel Hirscher haben in der Vergangenheit im körperlichen Bereich viel zu lax gearbeitet. Das hat man jetzt behoben“, weiß der Vorarlberger. „Denn ohne die notwendige Kraft nutzt dir auch eine noch so gute Skitechnik nichts!“