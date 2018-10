Maierhofer trifft und sorgt so für Aarau-Sensation

Der „Major“ schlägt wieder zu! Dank Stefan Maierhofer hat der FC Aarau am Freitag in der Schweizer Fußball-Challenge-League einen Überraschungserfolg gegen den FC Wil gefeiert. Das Schlusslicht setzte sich zu Hause gegen den Tabellenführer der zweithöchsten Spielklasse mit 2:0 durch. Der 36-jährige Ex-ÖFB-Teamstürmer leitete den Sieg in der 60. Minute mit einem Tor ein und wurde in der 75. Minute ausgewechselt.