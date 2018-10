David Alaba wünscht einen schönen Nationalfeiertag

Alaba fehlte den angeschlagenen Bayern zuletzt beim 2:0-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League verletzungsbedingt. Ein Muskelfaserriss hatt ihn zuvor außer Gefecht gesetzt. Erst am Montag trat Alaba beim Training, wie der „kicker“ berichtete, nach rund 15 Minuten den Gang in die Kabine an - und er kam auch nicht wieder zurück auf das Feld. Eine reine Vorsichtsmaßnahme?