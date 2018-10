So zaubern Sie die beste Martinigans aller Zeiten

Die Ganslzeit in Österreich beginnt meist um den Martinitag (11.11.) herum. Wie es dazu kam, dass zu St. Martin eine gebratene Gans auf den Tisch kommt, ist umstritten. Die Theorien gehen auf das Leben des heiligen Martin zurück. Angeblich soll dieser für längere Zeit in einem Gänsestall gelebt haben. Andere behaupten, Martin sei bei seiner Predigt von einer schnatternden Gans unterbrochen worden, die gefangen und zum Festmahl verarbeitet wurde. Ob die Geschichten nun stimmen oder nicht - in Österreich hat sich daraus ein beliebter Brauch entwickelt, der die Menschen jedes Jahr am Martinstag kulinarisch erfreut.