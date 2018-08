Die besten Rotweine aus aller Welt

Das ideale Geschenk: Ein Wein für die Ewigkeit! Stoßen Sie zuerst auf ein Ereignis an und genießen den edlen Cuvée mit einem intensiven Bukett von frischen Waldfrüchten, ausbalanciert und körperreich in rubinroter Farbe. In Erinnerung bleibt dieser Moment dank der edlen Flasche für immer. Sie ziert ein großer Traubenstrauch in neuartiger, silbernen Zinnlegierung. Die wurde künstlich gealtert, was für einen hochwertigen antiken Look sorgt.