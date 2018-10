„Eine Weltmarke, die andere Weltmarken anzieht!“

Von der Ärea 47 am Taleingang über den Aqua Dome in Längenfeld bis hin zur James-Bond-Erlebniswelt 007 Elements in Sölden und dem Motorrad-Museum in Obergurgl: Das Angebot des Ötztales ist - natürlich auch dank der Berge, Gletscher und Skigebiete - einzigartig! Anlässlich des Weltcupauftaktes von 26. bis 28. Oktober präsentierten die Ötztaler Touristiker in Innsbruck ihre neuen Angebote.