„Rübenbomber“ legte Kreuzung lahm

Dass die Rübenernte noch im Gange ist, sieht man am Straßenbild vor allem im Weinviertel. An einer Kreuzung in Hollabrunn kam jetzt ein Traktor mit vollbeladenem Anhänger, ein sogenannter Rübenbomber, nicht rechtzeitig zum Stehen. Die Folge: Zusammenstoß mit einem Lkw. „Mit zwei Seilwinden konnten wird das verkeilte Gespann auseinandner ziehen, sodass der Landwirt damit bis zur nächsten Werkstatt fahren konnte“, schildert ein Feuerwehrmann. Auch der Lastwagen konnte seine Fahrt fortsetzen. Während der Bergearbeiten musste die Kreuzung gesperrt werden.