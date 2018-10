Hundebisse: Zwei Mädchen (17) im Spital behandelt

Grüne sehen noch Diskussionsbedarf

Wie berichtet, soll das neue Regelwerk des Wiener Tierhaltegesetzes am Donnerstag bei der Landtagssitzung beschlossen werden. Dieses beinhaltet unter anderem eine Alkoholgrenze für Halter von Listenhunden von 0,5 Promille, mehr Kompetenzen für die Prüfer von Hundeführscheinen sowie strengere Strafen bei Verletzungen des Tierhaltegesetzes. Die angesprochene Beißkorbpflicht für Listenhunde ist allerdings nicht in der Novelle enthalten. So sehen die Grünen noch Diskussionsbedarf in der Causa.