Mit coolen Strumpfhosen die Beine in Szene setzen

Tipp: Damit man möglichst lange eine Freude an den neuen Strümpfen hat, sollte man beim Waschen sorgsam damit umgehen. Bloß nicht zu heiß waschen und beim Waschgang in der Maschine in ein Wäschenetz packen. Flüssiges Woll- oder Feinwaschmittel lassen Farben nicht so schnell verblassen. Und nach dem Waschgang nicht in den Trockner werfen - das zerstört das Elastan!