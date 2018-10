Das sind die sechs dümmsten Räuber Europas

Gleich zweimal an nur einem Arbeitstag hat der Besitzer eines E-Zigaretten-Shops in der belgischen Stadt Charleroi sechs Räuber von einem Überfall auf sein Geschäft abhalten können. Und das allein mit Köpfchen und einer guten Portion - nennen wir es - Verhandlungsgeschick. So stellte der Inhaber den sechs Tätern reiche Beute in Aussicht, wenn sie erst zu Geschäftsschluss wiederkämen. Und tatsächlich warteten die naiven Kriminellen folgsam vor dem Shop, bis das Ende des Arbeitstages kam - und schließlich auch die Polizei.