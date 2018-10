Suche nach 800 Leichen von irischen Heimkindern

„Wie Abfall verscharrt“

In dem Heim seien tote Mädchen und Buben wie Abfall verscharrt worden, berichteten Überlebende. Eine Historikerin hatte den Fall ins Rollen gebracht. Sie fand in einem Sterberegister Einträge für fast 800 Kinder, die im Laufe der 36 Jahre in dem Heim gelebt hatten. Nur für ein einziges Kind konnte sie nachweisen, dass es beerdigt worden war.