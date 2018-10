Aich/Dob konnte Frankfurt beim 0:3 kaum ärgern

Schade! Die Volleyballer von Aich/Dob hatten sich fürs Auswärtsspiel in der Champions League in Frankfurt so viel vorgenommen, mussten sich aber mit 0:3 geschlagen geben. Das Problem war vor allem die Annahme, wodurch man von den Frankfurtern immer wieder unter Druck gesetzt wurde. Im Rückspiel in Klagenfurt am Mittwoch, 31. Oktober, muss eine gewaltige Steigerung her.