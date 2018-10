Nach Coup auf Baustelle: Einbrecher-Duo gefasst!

Handelt es sich hier um die gefürchteten Baustellen-Einbrecher, sie seit Monaten in Tirol ihr Unwesen treiben? Nach einem Coup in Völs in der Nacht auf Montag konnte die Polizei in Niederösterreich zwei Rumänen aus dem Verkehr ziehen, die mögliches Diebesgut aus Tirol an Bord hatten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.