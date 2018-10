Flughafen Budweis: Jenseits der Grenze abheben

Viel Potenzial

Das Einzugsgebiet erstreckt sich laut dem Manager-Duo auf Tschechien selbst, Süddeutschland, Teile Niederösterreichs und Oberösterreich. „In dieser Region leben 2,5 Millionen potenzielle Kunden, die bisher von anderen Flughäfen abfliegen, teilweise ab Wien oder ab Prag. Diese Lücke wollen wir schließen“, so Ondrich gegenüber der „Krone“. Als ehemaliger Kampfpilot ist er seit 30 Jahren am Flughafen in verschiedenen Funktionen tätig, kennt die Mentalität seiner Landsleute und auch die Region sprichwörtlich wie seine Westentasche. Dass es Politik und Management mit ihren Plänen ernst ist, zeigt das aktuelle Investitionsvolumen. 16 Millionen Euro werden in den Ausbau investiert. Ondrich: „Ein Zivilflughafen benötigt natürlich eine andere Infrastruktur als eine Luftwaffenbasis. Die muss erst geschaffen und optimiert werden.“