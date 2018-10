Beamte wollen „deutliches Plus für alle“

Regierung und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) haben am Montag in der ersten Runde der Gehaltsverhandlungen eine Inflationsrate von 2,02 Prozent für die weiteren Gespräche außer Streit gestellt. Diesen Wert haben Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts für die Zeit vom Oktober des Vorjahres bis September dieses Jahres errechnet. Vor Beginn der Verhandlungen hatte der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl, angekündigt, „ein ordentliches Lohnplus“ erreichen zu wollen. Fortgesetzt werden die Verhandlungen am 12. November. Dann will die Gewerkschaft auch konkrete Zahlen und Forderungen auf den Tisch legen, wie Schnedl ankündigte. Bis dahin sollen in Untergruppen die Wirtschaftsdaten noch vertieft werden.