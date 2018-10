Volltreffer: Elefant wird zum Basketball-Star

Der 22-jährige Zirkustrainer Rene Casselly aus Ungarn hat seinem Elefanten „Kimba“ unglaubliche Tricks beigebracht. Das Tier ist in der Lage, einen Basketball in den Korb zu werfen, sich in der Luft zu drehen und sogar zu jonglieren. Insgesamt trainiert Casselly derzeit fünf Elefanten und bringt ihnen die atemberaubendsten Kunststücke bei.