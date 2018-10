Hotelier-Familie darf bei Bürokratie nun hoffen

In geballter Form brach heuer eine Vorschriftenflut über die Betreiber des Westendorfer Hotels Briem herein. Teils ging es bei schwer nachvollziehbaren baulichen Auflagen um wenige Zentimeter. Nach dem diesbezüglichen „Krone“-Bericht schaltete sich der designierte Tiroler Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser ein. Lösungen mit Augenmaß bahnen sich an.