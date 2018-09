„Zentimeter-Bürokratie“ gefährdet Zukunft

Eine Vorschriften-Entrümpelung kommt in vielen Politikerreden vor, in der Realität ist das Bild oft ein anderes. Beim Hotel Briem in Westendorf brach die Bürokratie zuletzt wie eine Flut herein, Kosten und Frustpotenzial für die Betreiberfamilie sind hoch. Beim Erfüllen der Auflagen geht es oft um wenige Zentimeter.