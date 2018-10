Lebkuchen: Bäcker haben alle Hände voll zu tun!

Die Hälfte des Lebkuchens geht in den Lebensmittelgeschäften bereits in den Herbstmonaten September und Oktober über die Kassenfließbänder. Im Dezember scheint der Appetit auf die Süßigkeit bereits etwas gezügelt zu sein, denn vor Weihnachten werden nur mehr zehn Prozent des gesamten Gebäck-Vorrates verkauft. Auch die Schoko-Nikoläuse und die Adventkalender lösen ab November in den Regalen das traditionelle Weihnachtsgebäck ab.