Mehr Bahn für die Weststeiermark

Bahnhofsumbau in Deutschlandsberg

- Adaptierung des Wartebereichs mit neuem straßenseitigem Zugang zum Wartebereich;

- Erneuerung des bestehenden Personentunnels mit Verlängerung unter der Bahnhofsstraße mit direktem Zugang zu den Wohngebieten am Bahnhof und zum Zentrum der Stadt Deutschlandsberg;

- Dieser Zugang zum Inselbahnsteig wird mit zwei Liftanlagen ausgestattet um den barrierefreien Zugang zu ermöglichen;

- Adaptierung und Ausbau der Park&Ride- bzw. Bike&Ride-Flächen am Bahnhof Deutschlandsberg.