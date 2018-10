SS-Rune im Schlafzimmer, NS-Symbole auf der Haut

„Er fand es gut, darum wollte er es im Wohnraum haben“, so Staatsanwalt Marcus Neher. Zudem hat der unbescholtene Handwerker zwei eindeutige Tattoos: die „schwarze Sonne“ am Oberarm und einen Reichsadler mit Tatzenkreuz am Rücken. Davon verschickte er Bilder - neben weiteren, die Hitler positiv darstellten. Er gestand. Und will mit dem Gedankengut abgeschlossen haben: Durch die RFJ (Jugend-Organisation der FPÖ) sei er in die rechte Szene gerutscht.