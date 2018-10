Wahnsinn! Kinder-Reha ist neben Autobahn geplant

Den besorgten Eltern geht hier keinesfalls gegen die Errichtung einer Kinder-Reha, sondern ausschließlich um den ungünstigen Standort. „Als jahrzehntelang tätige bundesweite Bürgerrechts- und ,Xundheits’-Organisation ist es uns vollkommen unverständlich, dass eine derart sensible medizinische Einrichtung ausgerechnet direkt und unmittelbar an einem der höchst belasteten Verkehrsknoten in Tirol errichtet werden soll“, schreiben Fritz Gurgiser und Clemens Franceschinel vom Transitforum in einem der „Krone“ vorliegenden Brief an das Unternehmen, das die Reha betreiben soll. „Die einzige medizinische Infrastruktur, die wir uns an so einem Ort vorstellen können, wäre ein pathologisches Institut - denn da spielen die massiven Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffdioxid und der Verkehrslärm tatsächlich keine Rolle mehr“, heißt es seitens des Transitforums weiter.