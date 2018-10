Diese „Schmankerl“ machen nicht nur Grillfans heiß

Doch die Macher des BBQ-Chicks-Kalenders erfüllen auch noch andere Männerträume. Der Karpfenkalender hat bei Fans der Süßwasserfische nämlich bereits Kultstatus erlangt - und geht 2019 in eine neue Saison. Die Aufnahmen der leichtbekleideten Damen mit den kapitalen Karpfen entstanden heuer in Loscouët-sur-Meu in der Bretagne.