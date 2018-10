Unglaubliche Flugkurve! Rooney mit Zauber-Freistoß

Wayne Rooney mit einem Geniestreich: Englands Fußball-Ausnahmekönner, der im Sommer vom Premier-League-Klub Everton zu D.C. United in die USA gewechselt war, schoss sein Team gegen MLS-Titelverteidiger Toronto mit einem Traum-Freistoß zu einem 1:0-Sieg. Vor allem die Flugkurve, die sein Standard aus rund 30 Metern hatte, war atemberaubend. Das Traumtor von Rooney, der bereits zehn Treffer und sechs Vorlagen in 18 Spielen für sein neues Team am Konto hat, sehen Sie oben im Video!