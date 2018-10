Wie bei Thiem-Triumph: Wien wird zu St. Petersburg

Freitag und Samstag sind mit je 9000 Zuschauern ausverkauft, für den ersten Thiem-Auftritt am Dienstag gibt’s noch Karten! Novak Djokovic winkte gestern für Wien schweren Herzens ab. Nach seinem unglaublichen Lauf in den letzten Monaten mit Siegen in Wimbledon, Cincinnati, bei den US Open und in Schanghai macht der Serbe eine Pause. Dennoch: Elf Spieler aus den Top 20 sind dabei. Und Straka sagt zu Recht: „Wir sind eines der größten Turniere Europas!“