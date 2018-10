Salzburg als Gruppensieger im CL-Achtelfinale

Die Salzburger gerieten in der insgesamt ausgeglichenen Partie durch einen Lapsus in der Verteidigung in der 9. Minute durch ein Tor von Thomas Rüfenacht in Rückstand. Im Mitteldrittel gelang Verteidiger Robert Raymond (35.) vor 2060 Zuschauern der verdiente Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte schließlich Alexander Rauchenwald in der vorletzten Spielminute.