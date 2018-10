Die Meister der Improvisationskunst

Das Trondheim Orchestra verfolge ich schon seit vielen Jahren, umso mehr freut’s mich, dass die Musiker heuer Teil von Jazz & The City sind„, so Tina Heine. Klar, so jammte das norwegische Improvisationsorchester doch schon mit Stars wie Chick Corea oder Pat Metheny, und holt sich jetzt selbstverständlich auch in Salzburg absolute Spitzenmusiker auf die Bühne.