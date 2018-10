Showtime in USA: Vettel hofft auf heißen Endspurt

Sechs Siege in sieben Rennen

Mit sechs Siegen in den vergangenen sieben Rennen bzw. 168 von 175 möglichen Punkten katapultierte sich der 33-Jährige eindrucksvoll an die Spitze der Fahrerwertung. Und der 5,513 Kilometer lange Circuit of the Americas ist eine seiner bevorzugten WM-Strecken: Fünf der bisher sechs Rennen auf dem Kurs in Texas mit dem ikonischen Aussichtsturm (76 Meter) gewann der Brite bisher. Gelingt Hamilton in Austin nun der sechste Erfolg und sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas fährt auf Rang zwei ein, ist die WM vorzeitig entschieden.