Herzinfarkt erlitten: Volksmusiker reanimiert Fan

Der Vorfall ereignete sich bei einem Fest in Tux im Zillertal. Die „Granaten“ spielten sich mit einem Lied gerade in die Pause, als ein vor der Bühne tanzender Fan zusammenbrach. „Ich dachte zuerst, er wäre nur gestolpert, bin sofort von der Bühne zu ihm und sah, was passiert war“, so „Granaten“-Chef David Traumüller. Er ist beim Roten Kreuz in Voitsberg-Köflach seit acht Jahren als Rettungssanitäter tätig.