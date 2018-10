Praktikum soll Jungärzte fürs Land erwärmen

Sandra Renk hat sich entschieden: sie möchte Landärztin werden. Derzeit absolviert die Medizinerin ihr Pflichtpraktikum in der Ordination von Matthias Somavilla in Fulpmes. Sechs Monate lang bekommt sie hier Einblick in das weite Feld der Allgemeinmedizin. „Hier ist man immer nah an den Patienten und kann viele medizinische Bereiche abdecken“, schwärmt Renk.