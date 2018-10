Darum bringt ein Knirps Harry & Meghan zum Lachen

Er stahl beim Besuch der Royals in Dubbo, im australischen Bundesstaat New South Wales, eindeutig allen die Show: Als Harry und Meghan im Zuge ihrer Australien-Reise am Mittwoch eine Kindergartengruppe trafen, wartete der kleine Luke Vincet artig, bis er an der Reihe war, dem royalen Paar die Hand zu schütteln. Doch dann gab‘s für den Fünfjährigen mit Downsyndrom kein Halten mehr.