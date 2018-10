200 Millionen Euro für Milizsoldaten im Visier

Der Oberstleutnant, im Zivilberuf Großkundenberater bei einer Bank, kommandiert seit Montag das steirische Jagdbataillon „Erzherzog Johann“, die größte Miliztruppe in Österreich. Ihr gehören fast 800 Soldaten an, die studieren oder einen zivilen Beruf wie Arzt oder Handwerker ausüben, im Krisenfall aber die Uniform anziehen und kritische Infrastruktur in Graz wie Kraftwerke, Bahnhöfe oder Spitäler sichern würden.