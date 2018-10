Kenia-Cracks weinen beim Erscheinen des NHL-Stars!

In Afrika gibt es, außer im maghrebinischen Norden und in Südafrika, nirgendwo Eishockey. Es gibt einen Ausnahmen: Kenia. In Nairobi in Ostafrika wird Eishockey gespielt. Unweit vom Äquator. Dort befindet sich der einzige Eisplatz Ost- und Zentralafrikas, der Solar-Rink. Gegner hatte die Mannschaft noch keine. Bis jetzt.