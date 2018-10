Seit zwei Wochen fehlt von Manjita (15) jede Spur

Sie ist 1,50 Meter groß, wiegt 38 Kilo, trägt eine Brille, hat braune Augen und lange dunkelbraune Haare - seit zwei Wochen fehlt von Manjita aus Salzburg jede Spur. Sie wollte in die Schule gehen, kam dort aber nie an. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Wo ist Manjita?