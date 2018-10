Europavox-Festival geht in die dritte Runde

Jeweils vier Bands aus acht verschiedenen Stationen werden an den zwei Tagen auftreten und nicht nur die geografische, sondern auch klangliche Diversität vermitteln. „Heuer haben wir die Möglichkeit, endlich noch mehr Bands unseres Kontinents zu zeigen und an zwei Tagen unterschiedliche Facetten und Genres des europäischen Musikschaffens zu beleuchten“, so Hannes Cistota, Leiter des WUK-Musikprogramms und Mitinitiator des Projekts. Am 2. November sorgt die heimische Truppe Yasmo & Die Klangkantine für inhaltsreichen Rap mit Poetry-Slam-Attitüde, wird der Finne View mit einzigartigen Beats aufwarten, vermischen die Dänen Farveblind harte Bässe mit bekömmlichen Pop und rappen die Franzosen Apollo & Scryss über ihre Heimat. Am 3. November können nicht nur der gemeinhin bekannte Gospel-Black-Metaller Zeal & Ardor (Schweiz) und die deutschen Rock-Senkrechtstarter Die Nerven präsentiert werden, sondern auch das serbische Garage-Rock-Trio Repetitor und die weißrussische Post-Punkband Super Besse.