Autolenkerin fuhr 18-Jähriger über den Fuß

Die Pkw-Lenkerin hielt ihr Fahrzeug kurz an. Die Jugendliche konnte sich mit den Händen auf der Motorhaube abstützen und stürzte deshalb nicht auf die Straße. Laut Angaben des Opfers blickte die Autofahrerin dann in ihre Richtung und setzte schließlich ihre Fahrt in Richtung Süden fort. Nach der Erstversorgung wurde die 18-Jährige mit leichten Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert und ambulant behandelt.