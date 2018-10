„Heißes“ Wochenende für Einsatzkräfte

Es war ein Großbrand, der die Einsatzkräfte am frühen Samstagabend in Deutsch-Wagram in Atem hielt. Als die ersten Feuerwehreinheiten in der Eduard-Bauernfeld-Gasse anrückten schlugen bereits meterhohe Flammen von einem der Balkone in den oberen Stockwerken. „Wir mussten 37 Wohnungen evakuieren“, sagt Georg Schicker, der Bezirksfeuerwehrkommandant. Gleichzeitig begannen die Löscharbeiten - sowohl vom Boden aus, als auch von Hubsteigern. Atemschutztrupps kämpften sich derweil ins Innere des Hauses vor. Auch unter dem Dach breiteten sich die Flammen rasch aus.