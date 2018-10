Herzog siegt weiter! Israel bezwingt Albanien

Teamchef Andreas Herzog ist mit dem israelischen Nationalteam in der Fußball-Nations-League dank des zweiten Siegs innerhalb von vier Tagen auf Aufstiegskurs. Die Israelis besiegten am Sonntag in Beer Sheva Albanien 2:0 und führen die Gruppe 1/Liga C mit 6 Punkten vor Schottland und Albanien (je 3) an. Italien (Liga A) besiegte Polen mit 1:0, womit Lewandowski und Co. abgestiegen sind.