Vienna Capitals gewinnen auch zehntes Saisonspiel

Innsbruck nimmt Punkt mit

Der KAC trat nach acht Auswärtsspielen erstmals in dieser Saison in der renovierten Klagenfurter Stadthalle an. Eine Show boten die Rotjacken ihren Fans aber nicht. Trotz einer frühen Führung durch Thomas Koch (4.) ließ der KAC, der zuletzt dreimal verloren hatte, spielerisch viele Wünsche offen und zeigte Schwächen im Abschluss. Die Innsbrucker, die am Vortag im Einsatz waren, waren in Kontern stets gefährlich und nahmen zumindest einen Punkt mit nach Hause.