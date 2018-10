Schaub über Ex-Klub Rapid: „Das nimmt einen mit“

Den Wirbel bei Rapid hat Louis Schaub in den vergangenen Wochen nur aus der Ferne miterlebt - und war dennoch mittendrin. Zu einigen Ex-Kollegen pflegt der österreichische Teamspieler nach wie vor engen Kontakt und war daher bestens informiert darüber, was sich in der Zeit des sportlichen Absturzes in der Liga, der Fan-Proteste und des Trainer-Rauswurfs in Wien-Hütteldorf abgespielt hat. Schaub: „Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das nimmt einen mit.“