Syrien: 130 Familien von IS-Schergen verschleppt

Die IS-Terrormiliz in Syrien gibt sich noch immer nicht geschlagen: Beobachter berichteten am Samstagabend, dass die Islamisten in ein Flüchtlingslager in der ostsyrischen Provinz Dair as-Saur eindrangen und dort mindestens 130 Familien verschleppten. Die Entführten wurden nach dem Überfall in ein vom IS kontrolliertes Gebiet östlich des Flusses Euphrat gebracht.