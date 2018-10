Capitals holen mit 2:1 gegen KAC 9. Saisonsieg!

Die Vienna Capitals sind in der Erste Bank Eishockey Liga weiterhin einfach nicht zu stoppen! Die Wiener setzten sich am Freitagabend zu Hause gegen den KAC mit 2:1 durch und holten in der neunten Runde damit den neunten Sieg. Chris DeSousa erzielte in einem hochklassigen Spiel beide Tore für die Wiener, das entscheidende 79 Sekunden vor der Schlusssirene.