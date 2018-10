Beim Pflegeregress sind noch einige Fragen offen

In der Debatte um den Pflegeregress hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Donnerstag erklärt, es dürfe nicht auf das Vermögen von Menschen zugegriffen werden, wenn es um die Kosten in Pflegeheimen geht. Das sei „jedenfalls unzulässig“. Mit Jänner 2018 wurde der Pflegeregress abgeschafft. Laut Kritikern ist das Gesetz aber unklar hinsichtlich der Frage, wie mit Forderungen, die auf die Zeit vor Jänner 2018 zurückgehen, umgegangen werden soll.