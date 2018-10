Urteil: Kunden müssen Bankomatgebühr blechen

Der erwähnte VZKG-Passus hatte zur Folge gehabt, dass die heimischen Banken in der Höhe beliebig festgesetzte Entgelte von jeglichen Drittanbietern, die Bankomaten in Österreich betreiben, zu tragen hatten. Ein solcher Anbieter - die Firma Euronet - habe sein kostenpflichtiges Bankomatnetz in Ballungszentren, wo pro Bargeldbehebung eine Gebühr von fast zwei Euro fällig wird, mittlerweile nahezu verdoppelt. Ein weiterer Ausbau sei zu erwarten, so die Wirtschaftskammer.