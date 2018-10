So cool steckt Sojus-Duo das Beinahe-Unglück weg

Nach einer Fehlfunktion in der zweiten Stufe einer Sojus-Rakete mussten am Donnerstag der russische Kosmonaut Alexej Owtschinin und der US-Astronaut Nick Hague kurz nach dem Start mit ihrer Kapsel, die sie zur Raumstation ISS bringen sollte, in Kasachstan notlanden. Die beiden Raumfahrer wurden dabei enormen Belastungen ausgesetzt, überstanden das Abenteuer aber unversehrt.