Frau reist mit Eichhörnchen: Flugzeug geräumt

Ein Eichhörnchen hat in den USA dafür gesorgt, dass ein Flugzeug am Flughafen von Orlando in Florida stundenlang am Boden bleiben musste. Eine Frau hatte das Nagetier als Assistenztier zur „emotionalen Unterstützung“ mit an Bord genommen - was gegen die Richtlinien der Fluggesellschaft verstößt. Als sich die Uneinsichtige weigerte, die Maschine mit dem Nager wieder zu verlassen, mussten kurzerhand alle anderen Passagiere den Frontier-Airlines-Jet räumen. Der Fall endete mit tosendem Applaus und einem Stinkefinger.